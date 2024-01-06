بقلم: يورونيوز

قصف الجيش الإسرائيلي منطقة دير البلح بسلسلة من الغارات استهدفت منازل المدنيين، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل.

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تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ92، وسط قصف مستمر على جميع أنحاء القطاع ومواجهات بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة بريًا.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 22 ألفًا و600 شخص، و57 ألفًا و910 مصابين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي ساعات منتصف الليل، قصف الجيش الإسرائيلي منطقة دير البلح بسلسلة من الغارات استهدفت منازل المدنيين، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل.

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الجيش الإسرائيلي ينفذ عددًا من الاقتحامات في الضفة الغربية

اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، كما أصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات في قلقيلية غربي الضفة، وفق ما أفادت وكالة وفا.

ودخلت 10 آليات عسكرية مدينة نابلس من مدخلها الغربي، وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت أطراف مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، أنه "لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضًا فلسطينية، ويجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي".

جاء ذلك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية، وصفت فيها كولونا، التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين إسرائيليين مؤخرًا حول إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة بأنها "غير مسؤولة".

وأكدت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لحل الدولتين.

وأضافت: "غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءًا من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد الممكن".

وشددت كولونا، على ضرورة حماية إسرائيل المدنيين عبر الالتزام بالقانون الدولي.