ارتفاع حدة التصعيد مع حزب الله.. إسرائيل تحث مستشفيات الشمال للاستعداد لاستقبال آلاف المصابين

بقلم: يورونيوز

صعّد حزب الله الذي يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة في الأيام الأخيرة وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

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أمرت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات في شمالي البلاد بالاستعداد لإمكانية استقبال آلاف المصابين، تزامنًا مع تصاعد المواجهات مع حزب الله على الحدود اللبنانية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، دعت الوزارة المستشفيات في صفد ومركز الجليل الطبي في نهاريا، للتحضر لحالة "الجزيرة المهجورة"، وهو الوضع الذي يتعذر فيه الحصول على إمدادات طبية وأدوية وغذاء لعدة أيام.

ودعا مدير عام الوزارة هذه المستشفيات لتكون قادرة على مواجهة حالات الطوارئ في غضون ساعات قليلة، وفي حالة الضرورة، يتعين الحفاظ على نسبة إشغال المستشفيات عند 50%، لضمان استقبال المصابين في المجمعات المحمية فقط.

وتشهد الحدود الشمالية مواجهات عنيفة بين إسرائيل وعدوها اللدود حزب الله، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على جنوب إسرائيل؛ إلا أنها زادت حدّتها في الأيام الأخيرة.

وصعّد الحزب الذي يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة في الأيام الأخيرة وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

وبعد أن دخلت إسرائيل مع حزب الله في اشتباك يومي، تخشى العديد من الدول أن تؤدي هذه المواجهات إلى اتساع رقعة الحرب في غزة، لتتحول إلى صراع إقليمي طويل الأجل.

وسبق وأن اندلعت حرب بين الطرفين في عام 2006، استمرت 33 يوماً، أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص في لبنان، وأكثر من 160 شخصًا في إسرائيل.