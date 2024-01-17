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لا فصل دراسيا شتويا في غزة.. مئاتُ المدارس قُصفت ومن بقي أصبح مأوى غير آمن للنازحين

مدرسة في غزة تتحول لمأوى للنازحين الفغارين من القصف
مدرسة في غزة تتحول لمأوى للنازحين الفغارين من القصف Copyright Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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بعد أكثر من 103 أيام من الحرب على القطاع، لا دراسة لهؤلاء الأطفال البالغ عددهم 625 ألف طالب. فالمؤسسات التعليمية إما سُوّيت بالأرض بفعل القصف أو أنها تحولت لمراكز إيواء تستقبل نحو مليوني نازح هُجّروا من منازلهم أو لم يعد لهم سقف يحميهم وهم يشكلون نسبة 85% من السكان

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ينطلق الفصل الدراسي الشتوي في القدس والضفة الغربية رغم العراقيل والتوتر السائد لكن المشهد يبدو أكثر قتامة بالنسبة لأطفال غزة.

فبعد أكثر من 103 أيام من الحرب على القطاع المحاصر، لا دراسة  لهؤلاء الأطفال البالغ عددهم 625 ألف طالب.

فالمؤسسات التعليمية إما سُوّيت بالأرض بفعل القصف أو أنها تحولت لمراكز إيواء تستقبل قرابة مليوني نازح هُجّروا من منازلهم أو لم يعد لهم سقف يحميهم وهم يشكلون نسبة 85% من سكان القطاع.

بحسب وزارة التعليم الفلسطينية، قصفت إسرائيل 388 مدرسة منذ السابع من أكتوبر الماضي منها 7 دمّرت بالكامل كما تم تخريب 42 مدرسة في الضفة. 

كما قضى  4368 طالبا في الضفة والقطاع منهم 4327 قُتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة على  غزة إضافة إلى 7819 جريحا. أما المعلمون والإداريون الذين قُتلوا تحت القصف، فقد وصل عددهم إلى 241 وجُرح 756 آخرون.

وبلغ عدد الطلبة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة 41 طالبا كما أصيب نحو 282 بجراح.

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