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أمم إفريقيا: مصر لتصحيح المسار أمام غانا ومواجهة نارية بين كوت ديفوار ونيجيريا

لاعبو منتخب مصر خلال مباراة موزمبيق
لاعبو منتخب مصر خلال مباراة موزمبيق Copyright Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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سيسعى المنتخب المصري لكرة القدم لتصحيح مسار الفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية خلال مواجهته اليوم الخميس ضد منتخب غانا بينما تصطدم المضيفة كوت ديفوار بالمنتخب النيجيري.

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وكانت مصر قد تعادلت بصعوبة في اللحظات الأخيرة من مباراتها الافتتاحية ضد موزمبيق بنتيجة 2-2 وهو ما أثار مخاوف الجماهير المصرية من مستوى الفريق المرشح للفوز باللقب الإفريقي الثامن.

كذلك يدخل منتخب غانا، بطل إفريقيا في أربع مناسبات سابقة، اللقاء بدافع قوي لتعديل وضعه بالمجموعة الثانية وذلك بعد خسارته الصادمة من الرأس الأخضر في اللقاء الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي منافسات المجموعة الأولى، تواجه المضيفة كوت ديفوار منتخب نيجيريا في بعد أن تمكن منتخب الأفيال من حسم مباراته الأولى بالفوز على غينيا بيساو 2-0.

العملاق النيجيري حاله كحال مصر وغانا بعد تعادله بنتيجة 1-1 بشكل مفاجئ ضد غانا الاستوائية، التي ستواجه بدورها غينيا بيساو اليوم الخميس أيضاً.

وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز العربي الأول بالبطولة أمس الأربعاء بعد انتصاره الساحق على تنزانيا بثلاثة أهداف مقبل لا شيء في المجموعة السادسة، التي شهدت أيضاً تعادل منتخبي زامبيا والكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما.

يأتي ذلك عقب الهزيمة المفاجئة التي مني بها المنتخب التونسي على يد المنتخب الغامبي بهدف للا شيء في فوز هو الاول لغامبيا في تاريخها خلال المشاركات بأمم إفريقيا.

كذلك تعادل المنتخب الجزائري حامل لقب النسخة قبل الأخيرة مع منتخب أنغولا بهدف لمثله في المجموعة الرابعة.

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