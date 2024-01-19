بقلم: يورونيوز

تغطية مستمرة: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين في غزة إلى 194

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يستمر القصف الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة وذلك في اليوم الـ105 من الحرب الدائرة على القطاع منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على عدة مستوطنات بغلاف غزة في السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

ووصلت حصيلة الحرب الإسرائيلية في غزة إلى 24,620 شهيد و 61,830، بحسب آخر تقديرات وزارة الصحة في القطاع.

ونقدم إليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:

قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ألقى أربعة صواريخ جو-أرض على جبل بلاط بالقرب من بلدة رامية جنوب لبنان.

الوكالة الوطنية للإعلام - غارات معادية على جبل بلاط https://t.co/tHNFVXVJTl — National News Agency (@NNALeb) January 19, 2024

لابيد: يجب استبدال نتنياهو والسلطة قد تلعب دوراً في غزة

قال زعيم المعارضة يائير لابيد لقناة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" إن السلطة الفلسطينية قد يمكن أن تلعب دورا في مستقبل غزة في نهاية الحرب "إذا خضعت لإصلاح جدي".

وقال لابيد: "إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي في موضوع التحريض والفساد، فيمكن استخدام أجهزتها المدنية في بعض المكونات في غزة".

لكنه حذر من أنه "لا يعتقد أحد أن دولة فلسطينية سيتم إنشاؤها في غزة" بمجرد انتهاء الحرب.

وأضاف لابيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يهتم لإسرائيل بل لمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".

مقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة عن مقتل جندي متأثراً بإصابته أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال القتال في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 194.

مقتل 15 في غارات إسرائيلية

قال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن 15 شخصاً على الأقل قد قتلوا جرّاء غارة إسرائيلية بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي اعتقلت خمسة فلسطينيين على الأقل صباح الجمعة خلال عدة اقتحامات ومداهمات لقرى ومدن في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وفا إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابين من قرية كفر قليل وشاباً من بلدة أمر شال الخليل وفلسطينيين آخرين من بلدة طمون.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات فوريك وبيتا في محافظة نابلس ومدينة الخليل، بحسب وفا.

مقتل 4 على الأقل في قصف على خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل صباح الجمعة جراء قصف إسرائيلي على المنطقة الغربية خان يونس.

وأعلنت الوكالة إصابة آخرين خلال القصف، الذي طال محيط مستشفى الأمل ووسط مدينة خان يونس.

مسؤول حوثي يعد بمرور آمن للسفن الروسية والصينية

قال محمد البخيتي، المسؤول بجماعة الحوثي اليمنية المدعومة من اليمن، إن السفن الروسية والصينية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستُمنح ممراً آمنا.

وأصر البخيتي، في حديث لجريدة إزفستيا الروسية، على أن المياه المحيطة باليمن، والتي تتجنبها بعض شركات الشحن بسبب العدوان المستمر من الجماعة على بعض السفن التجارية، آمنة طالما أن السفن غير مرتبطة بدول معينة، وخاصة إسرائيل.

وقال: "كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، فإن شحنها البحري في المنطقة ليس مهددا".

وأضاف: "علاوة على ذلك، نحن على استعداد لضمان المرور الآمن لسفنهم في البحر الأحمر، لأن حرية الملاحة تلعب دوراً مهماً لبلادنا".

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استمرار انقطاع الاتصالات

استمر انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.