"زعموا أنها منطقة آمنة".. تحذير أممي من إمتداد المعارك إلى مدينة رفح

بقلم: يورونيوز

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن تصريحات إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية نحو مدينة رفح جنوب القطاع، مقلقة وتشكل خطراً على أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني كانوا قد تواجهوا إلى هناك هرباً من الحرب الدائرة في شمال غزة.

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وجاء التحذير بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الخميس، والذي أشار فيه إلى إمكانية التقدم نحو مدينة رفح، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة خان يونس التي فر منها عشرات الآلاف من الأشخاص من دون تحديد إطار زمني.

وأعرب تورك، في تدوينة عبر منصة "إكس"، عن قلقه إزاء التصريحات الإسرائيلية، وقال: "هذه التصريحات تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لمكان غير معلوم لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني كان قد أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه إلى رفح".

وأثار هذا الاحتمال مخاوف بشأن المكان الذي سيذهب إليه السكان بحثًا عن الأمان، في حين أنّ رفح باتت "طنجرة ضغط من اليأس"، بحسب تصريحات أممية.

"صدمة" ألمانية

وأعربت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن صدمتها من التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال التحرك عسكرياً نحو مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، أشار الإتحاد الأوروبي إلى خطورة إمتداد المعارك وتوسعها نحو مدينة رفح، وجاء تصريح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل في هذا السياق: "لقد زعموا أنها مناطق آمنة(المناطق التي طلب الجيش الإسرائيلي التوجه إليها)، ولكن في الواقع ما نراه هو أن القصف لا يزال يستهدف السكان المدنيين ويخلق وضعاً سيئاً للغاية".

وفي صباح السبت، تم نقل جثث الأشخاص الـ25 الذين قضوا بقصف إسرائيلي إلى مستشفى أبو يوسف النجار، المنشأة الصحية الرئيسية في رفح. ومن بين القتلى نساء وأطفال في غارتين جويتين منفصلتين خلال الليل، وفقاً لمكتب التسجيل في المستشفى.

وتستضيف رفح حالياً أكثر من نصف سكان غزة، الذين شردتهم الحرب، وهي أيضاً الطريق الرئيسي للمساعدات الإنسانية لنحو مليونين و300 ألف شخص في حاجة ماسة إليها.