هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين

بقلم: يورونيوز

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين يرتكبون هجمات متكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة مستوطنين الخميس.

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وتجري بروكسل حالياً مناقشات حول "سلسلة إجراءات ضد المستوطنين اليمينيين الذين هاجموا الفلسطينيين"، ولكن يجب أن يتم اتخاذ القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وليس في كل دولة على حدة، وفقاً لما نقلته الصحيفة العبرية عن دبلوماسي أجنبي.

ويعتقد المسؤول أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة من المستوطنين سيساعد في تسريع اتخاذ قرار في الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، قد تتضمن العقوبات الأوروبية منع دخولهم إلى دول الاتحاد وتجميد موارد الأشخاص المتورطين في أعمال ضد الفلسطينيين.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أمراً رئاسياً يسمح بفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بمهاجمة الفلسطينيين ونشطاء السلام في الضفة الغربية المحتلة، وأصدر أمراً تنفيذياً في هذا الغرض، يفرض عليهم عقوبات مالية، ويمنع منحهم التأشيرة.

وتقول السلطات الفلسطينية وجماعات حقوقية، إن بعض الفلسطينيين قتلوا، وإن المستوطنين أحرقوا سيارات، وهاجموا تجمعات بدوية، وأجبروهم على الإخلاء.