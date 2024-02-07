باريس تشهد مراسم تأبين اليهود الفرنسيين الذين قضوا في هجوم طوفان الأقصى فماذا نعرف عن يهود فرنسا؟

بقلم: يورونيوز

على الرغم من الحريات التي حصل عليها اليهود، فقد احتدم الجدل بشأن اندماجهم في المجتمع الفرنسي. واشتكى نابليون بونابرت من أن اليهود لا يندمجون بالسرعة الكافية في المجتمع، لذا قام بعقد اجتماع مع قادة من هذه الجالية عام 1806 بهدف توضيح ولاءاتهم السياسية والدينية

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ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، مراسم تأبين الفرنسيين اليهود الذين قضوا في هجوم حركة حماس المباغت على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد ماكرون خلال هذه المناسبة أن "جميع الأرواح متساوية، وأن قيمتهم لا تقدر بثمن في نظر فرنسا".

وكان من بين القتلى الذين سقطوا يوم نفذت حماس عملية "طوفان الأقصى"، يوم السابع من أكتوبر، 42 فرنسيا بالإضافة إلى ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، ويشتبه في أنهم رهائن.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا الهجوم "هو أكبر حادث معادٍ للسامية وقع في القرن الحالي".

وتتميز فرنسا بأنها موطن لأحد أكبر الجاليات اليهودية في العالم، حيث يبلغ عدد اليهود فيها حوالي نصف مليون شخص. وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة بعد إسرائيل والولايات المتحدة من حيث عدد السكان اليهود.

اليهود في فرنسا.. عددهم وتاريخ وجودهم

يعود تاريخ وجود اليهود في فرنسا إلى العصور القديمة، حيث يتواجدون في مجتمع يهودي نشط ومتنوع يعيش في مناطق متعددة في فرنسا. ومنذ القرن التاسع عشر، ازداد التجمعات اليهودية في فرنسا نتيجة هجرة اليهود من شرق أوروبا وبلدان أخرى.

وخلال الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، تعرضت هذه الجالية في فرنسا للاضطهاد من قبل النازيين، وقد قضى حوالي 76,000 يهودي فرنسي على يد النازيين.

وبعد الحرب، عانى المجتمع اليهودي في هذا البلد من التمييز وصعوبة الاندماج في المجتمع الفرنسي.

ومع تقدم الزمن وتطور السياسات والقوانين، أصبح للمجتمع اليهودي دور هام وبارز في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية في فرنسا.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه هذا المجتمع في فرنسا، وقد تصاعدت ظاهرة معاداة السامية وانخفضت مرات عديدة في تاريخ البلاد.

وفي أعقاب الثورة الفرنسية، أصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تحرر يهودها، وهي الممارسة التي اتبعتها عندما صدّرت ثورتها إلى جميع أنحاء أوروبا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الحريات التي حصل عليها اليهود، فقد احتدم الجدل بشأن اندماجهم في المجتمع الفرنسي.

واشتكى نابليون بونابرت من أن اليهود لا يندمجون بالسرعة الكافية في المجتمع، لذا قام بعقد اجتماع مع قادة مهمين من الجالية اليهودية في عام 1806 بهدف توضيح ولاءاتهم السياسية والدينية.

ويقدر عدد الجالية اليهودية الفرنسية بين 453,000 و 600,000 فرد حسب تقديرات سيرجيو ديلا بيرجولا، عالم الديموغرافيا في الجامعة العبرية. ومع ذلك، فإن هذه التقديرات تعتمد على تعريف من هو اليهودي.

وتتمركز الجاليات اليهودية في فرنسا في المناطق الحضرية في باريس حيث يقطن أكبر عدد منهم، ثم تأتي مدينة مارسيليا بحوالي 70,000 شخص، وتليهما مدينتا ليون ونيس وستراسبورغ وتولوز.

هذا وهناك عشرات المجتمعات الصغيرة، تضم كل منها حوالي 2000 يهودي، منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وإجمالا، هناك ما يقرب من 230 طائفة يهودية في فرنسا.

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، خضع المجتمع اليهودي الفرنسي ذو الأغلبية الأشكنازية لتحول سكاني كبير مع وصول مئات الآلاف من يهود شمال أفريقيا إثر استقلال المغرب وتونس والجزائر ونتيجة لذلك، فإن 60% من يهود فرنسا الآن هم من السفارديم.