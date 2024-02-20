مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين في انهيار مبنى سكني في لبنان

بقلم: يورونيوز

وذكرت فرق الإنقاذ، أن 17 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المبنى المنهار، وتعمل الفرق المختصة على سحبهم.

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قتل أربعة أشخاص، وأصيب آخرون في انهيار مبنى سكني في منطقة الشويفات التابعة لقضاء عاليه في محافظة جبل لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، الضحايا هم امرأتان ورجل مسن وطفل.

وذكرت فرق الإنقاذ، أن 17 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المبنى المنهار، وتعمل الفرق المختصة على سحبهم.

وانهار المبنى جراء هطول أمطار موسمية غزيرة في الأيام الأخيرة في لبنان.

وقالت الجهات المعنية، إن المبنى غير آمن، وتم إخلاؤه منذ عامين بسبب مخاوف من ضعف الأساسات، وعلى الرغم من ذلك، فقد قام صاحب المبنى بتأجير الشقق لعائلات سورية.

ومعظم سكان المبنى هم مواطنون سوريون، وفقًا لرجا زريق من الجمعية الصحية الإسلامية التي شاركت في عمليات الإنقاذ.

وأكد العميد ريمون خطار، أنه تم إنقاذ سيدتين وسحب جثة طفل من موقع الحادث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انهار مبنى في المنطقة نفسها لكن لم يصب أحد بأذى بعد أن تم إجلاء الناس بسبب مخاوف من أن المبنى لا يعتبر آمنا.

ويستضيف لبنان حوالي 805,000 لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، ولكن العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير، حيث يقدر بين 1.5 مليون ومليوني لاجئ.