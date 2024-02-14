وزير الدفاع الإندونيسي يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي الحالي، برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية، استناداً لنتائج عمليات فرز أولية غير رسمية.

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وحصل المرشح (72 عاماً) على ما بين 57 و59% من الأصوات حتى الآن، وفقا لما يعرف بالفرز السريع للأصوات، الذي أجرته العديد من مراكز الاقتراع المستقلة.

ويبدو أن منافسيه، حاكم جاكرتا السابق، أنيس باسويدان وحاكم جاوة الوسطى، جانجار برانوو، يتخلفان عنه بفارق كبير حتى الآن

وتعتمد عمليات الفرز السريع على عينات بطاقات اقتراع عشوائية، من مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء البلاد.

ويحق لحوالي 205 ملايين شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، الإدلاء بأصواتهم، في أكثر من 820 ألف مركز اقتراع.

يشار إلى أن الأرقام الواردة من مختلف مراكز الاقتراع، التي نشرتها جميع وسائل الإعلام الإندونيسية الرئيسية، غير رسمية. ومن المتوقع ظهور أول نتائج رسمية مساء اليوم.

ويعتبر الجنرال السابق سوبيانتو المرشح الأوفر حظاً لخلافة الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة جوكو ويدودو (جوكوي)، الذي لا يحق له، بحسب الدستور، الترشح مجددا بعد شغل المنصب لولايتين.

ويرتبط الجنرال بفترة الدكتاتورية الوحشية التي انتهت قبل ما يزيد قليلاً عن 25 عاماً، عندما كان قائدًا للقوات الخاصة في وحدة مرتبطة بالتعذيب في عهد الديكتاتور سوهارتو في التسعينات، وهي مزاعم ينفيها سوبيانتو.