رئيس وزارء الفاتيكان يدين "المذبحة" في غزة وإسرائيل تحتج

بقلم: يورونيوز

في افتتاحية صحيفة الفاتيكان "أوسيرفاتوري رومانو" اليوم الخميس، عنونت الصحيفة الافتتاحية: "أوقفوا المذبحة"، وأكد رئيس التحرير أندريا تورنيلي موقف الفاتيكان.

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اعلنت سفارة الدولة العبرية في الفاتيكان احتجاجها، بعد أن وصف وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة بالمذبحة، وأن العمل العسكري الإسرائيلي في القطاع غير متناسب، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الاقصى" في غلاف غزة في 7 تشرين الأول/اوكتوبر الماضي.

ووصفت السفارة الإسرائيلية تعليقات الكاردينال بارولين بالمؤسفة، معتبرة أنه لم ياخذ بعين الاعتبار ما أسمته "بالوقائع ذات الصلة" في الحكم على "شرعية الأعمال الإسرائيلية".

وكان الكاردينال بارولين تساءل بشأن ادعاء إسرائيل "الدفاع عن النفس" من خلال "ارتكاب مذبحة" بحق الفلسطينيين في غزةن وقال: "إن إسرائيل تذرعت بحق الدفاع عن النفس لتبرير أن عمليتها (العسكرية في غزة) متناسبة، ولكن لا يكون كذلك بقتل 30 ألف شخص".

نقل رئيس تحرير في صحيفة الفاتيكان أندريا تورنيلي كلام إيديت بروك، وهي إحدى الناجيات من المحرقة إبان الحرب العالمية الثانية، والتي تعيش في روما حاليا، وتنتقد الحكومة الإسرائيلية قائلة: "لا أحد يمكنه أن يصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه أضرار جانبية ناجمة عن الحرب..إن حق الدفاع..لا يمكن ان يبرر هذه المذبحة".