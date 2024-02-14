بقلم: يورونيوز

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ131، حيث قتل عدد من الفلسطينيين بعد غارات ليلية استهدفت دير البلح ومخيم النصيرات.

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غادر الوفد الإسرائيلي القاهرة بعد محادثات تتعلق بصفقة جديدة توقف إطلاق النار ويطلق من خلالها سراح الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس.

لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع، لكن تقارير صحفية أفادت أن المحادثات وعلى الرغم من تحقيقها تقدما في جوانب معينة، إلا أن بعض الأمور الأساسية بقيت عالقة، كعدد الأسرى الفلسطينيين الذي تطالب حماس به.

وسط هذا الحراك السياسي، تبقى المخاوف قائمة من اقتحام إسرائيلي محتمل لرفح، المدينة الحدودية مع مصر التي حشر فيها أكثر من 1.5 مليون نازح. وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث الثلاثاء، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة"

الحصيلة الأخيرة لعدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة بلغت 28,473 قتيلا.

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