مفاوضات مستمرة لوقف الحرب على غزة.. هل تكون حماس جزءًا من الحل؟

بقلم: يورونيوز

قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) اليوم الخميس إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية عبر الوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة تشهد خلافاً حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

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وأضافت الهيئة: "حتى الآن ليس هناك حل لهذه المسألة الأكثر أهمية في المفاوضات، حيث ترفض إسرائيل القبول بشروط حماس حول شمال القطاع، وهو أمر أكثر إشكالية من السجناء (الأسرى) التي تريد حماس إطلاق سراحهم في إطار الصفقة".

وتدور مفاوضات الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لهدنة جديدة وتبادل للرهائن بين إسرائيل وحماس.

وأشارت الهيئة إلى أن الوسطاء نقلوا "رسائل مشجعة" مما ينبئ بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان.

ويعود الوفد الإسرائيلي المكون من ممثلين عن جاهزي الموساد والأمن العام (شاباك) والجيش من الدوحة اليوم، وفقًا للوكالة.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد قال أمس الأربعاء إنه يعتقد أن حركة حماس تدعم فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة السلطة الفلسطينية تتولي إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاءت تصريحات المالكي خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة في جنيف وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.

وقال المالكي إن الحكومة المنتهية ولايتها "لم تكن مستعدة لتلك المسؤولية" فيما يتعلق بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.