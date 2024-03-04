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"مشروب فلسطين".. شقيقان من مدينة مالمو السويدية يبتكران مشروبا غازيا بديلا عن بيبسي وكوكا كولا

عبوات بيبسي وكوكاكولا
عبوات بيبسي وكوكاكولا Copyright Mark Lennihan/Copyright 2021
بقلم:  يورونيوز
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قام شقيقان من مدينة مالمو السويدية بإطلاق مشروب غازي يحمل اسم "مشروب فلسطين" كبديل عن منتجات "بيبسي" و "كوكا كولا"، في ظل الحملات الدولية المطالبة بمقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل.

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تأتي هذه الخطوة كدليل على تضامن الشباب الفلسطيني في الخارج مع سكان القطاع الذين يتعرضون لحرب دامية من قبل إسرائيل منذ حوالي 5 أشهر، وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد فيديو يظهر صناديق محملة بالمشروب الجديد، وكتب عليها "مشروب فلسطين".

ومن خلال إطلاق "مشروب فلسطين"، يسعى الشقيقان إلى توفير بديل لكل من قرر مقاطعة الشركات الشهيرة المؤيدة لإسرائيل، والتي يتهمها نشطاء بأنها تقدم الدعم المالي للجيش الإسرائيلي.

هذا وشملت حملات المقاطعة مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز والمقاهي والملابس والمتاجر مثل كارفور.

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