المحكمة العليا الأمريكية تهدي ترامب نصراً قضائياً قبل مواجهات "الثلاثاء الكبير"

بقلم: يورونيوز

ألغت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع حكم محكمة كولورادو الذي يمنع دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

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ويأتي قرار المحكمة العليا نصرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال حملته الإنتخابية للعودة للبيت الأبيض، وهو ما يزيد من حظوظ فوزه في الإنتخابات.

ويعود قرار محمكة كولورادو باستبعاده من المنافسة إلى تورط ترامب في التحريض ودعم الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وأصدرت المحكة العليا قرارا بمنع الولايات الأمريكية من استبعاد مرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد، ونقضت بذلك قرار كولورادو القضائي باستبعاد ترامب من المنافسة.

وفي حكم مؤلف من 20 صفحة، قال قضاة المحكمة العليا الأمريكية إن الكونغرس وحده قادر أن يتخذ قراراً فيما إذا كان ترامب مؤهلاً أم لا للترشح، مؤكدين أنه لا يجوز للولايات استبعاد ترامب من الاقتراع من جانب واحد، مضيفين: "تم إلغاء حكم المحكمة العليا في كولورادو".

وقالت المحكمة، التي تتألف من أغلبية قضاة محافظين، في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".

وجاء القرار عشية "الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يصوت فيه الناخبون الأميركيون في 15 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية في اقتراع يتوقّع أن يرسخ موقع ترامب بصفته المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.