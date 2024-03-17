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ترامب يحذر "من حمام دم إذا خسر الانتخابات" وحملة بايدن ترد: "يصر على تهديداته بالعنف السياسي"

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Copyright Jeff Dean/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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فريق حملة بايدن يرد: "الرئيس السابق يريد تكرار ما حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، يوم اقتحام مناصريه الكونغرس الأمريكي".

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في تصريحات مريبة، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيكون هناك "حمام دم" في البلاد إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات، فهو غير متأكد من أن انتخابات أخرى ستجري في البلاد بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي الحفل الذي أقيم لدعم المحافظ بيرني مورينو قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، توجه ترامب للحشود التي اجتمعت في المكان قائلا: "إذا لم أُنتخب، فسيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، وهذا أقل ما يمكن أن يحدث.. أعلن أنه سيكون حمام دم للبلاد".

وفي أول رد على تصريحات ترامب من مكتب منافسه الديمقراطي جو بايدن، قالت حملة الرئيس الحالي بأن ترامب "يصر على تهديداته بالعنف السياسي".

وأشارت في بيان إلى أن "الرئيس السابق يريد تكرار ما حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، يوم اقتحام مناصريه الكونغرس الأمريكي".

وأضاف أن "الشعب الأمريكي سيكبد ترامب خسارة كبرى في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأنهم لا يزالون يرفضون تطرفه وولعه بالعنف وتعطشه للانتقام".

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