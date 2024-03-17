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إغلاق جميع المدارس استعداداً لموجة طقس شديد الحرارة في جنوب السودان

سكان العاصمة جوبا
سكان العاصمة جوبا Copyright Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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تغلق حكومة جنوب السودان جميع المدارس بالبلاد بدءاً من غداً الاثنين استعداداً لموجة من الطقس شديد الحرارة والتي يتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين.

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ونصحت وزارتا التعليم والصحة أولياء الأمور بإبقاء أبنائهم داخل الأماكن المغلقة وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

الوزارتان هددتا بسحب التسجيل الرسمي لأي مدرسة ستبقي على أبوابها مفتوحة لاستقبال التلاميذ أثناء الموجة الحارة.

ولم تحدد الوزارتان طول المدة التي سيتعين خلالها إغلاق المدارس وأضافا: "سنواصل مراقبة الوضع وإبلاغ الجمهور وفقاً لذلك".

ورحب بيتر قرنق، وهو أحد سكان العاصمة جوبا، بالقرار، وأضاف بأنه يجب ربط المدارس بشبكة الكهرباء حتى يتسنى تركيب مكيفات للهواء بها.

ومنذ استقلاله عن جمهورية السودان عام 2011، يعاني جنوب السودان من الفقر الشديد والمصاعب الاقتصادية الكبيرة وانعدام تام للبنية التحتية مما يعني عدم وصول الكهرباء لمناطق عديدة بالعاصمة.

وشهدت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا صراعاً أهلياً مسلحاً كما عانت أيضا من الجفاف والفيضانات مما صعب من الظروف المعيشية بها.

وقال برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له عن البلاد إن جنوب السودان "لا يزال يواجه أزمة إنسانية وخيمة" بسبب العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتدفق الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في جمهورية السودان. 

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