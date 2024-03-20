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حرب غزة في يومها ال166: قصف ودم وجوع.. الموت يتهدد الرضع بسبب الهزال وكندا تحظر بيع السلاح لإسرائيل

طفل فلسطيني يعاني من الهزال الشديد بسبب المجاعة
طفل فلسطيني يعاني من الهزال الشديد بسبب المجاعة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قررت كندا حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل وهي الخطوة التي أدانتها تل أبيب وقالت إن التاريخ سيحكم بقسوة على ما فعلته أوتاوا.

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فيما تتجه الحرب على غزة لطي شهرها السادس، يبقى عداد الضحايا في تسارع مخيف مع اقتراب الحصيلة من ال32 ألفا إضافة إلى قرابة 74 ألف مصاب. ولم يعد القصف هو السبب الوحيد في حصد أرواح الفلسطينيين، بل أصبح الجوع يتهدد كل من يأتي إلى الدنيا في القطاع المحاصر إن قُدّر له أن يولد قبل أن يقتل. فقد حذرت الصحة العالمية من أن عددا متزايدا من أطفال غزة هم على شفا الموت بسبب الجوع الشديد وقالت إن المواليد الجدد يلقون حتفهم بسبب الهزال الشديد ونقص الوزن.

ولا تزال المساعدات على قلتها في دائرة الاستهداف إذ أن الجيش الإسرائيلي قصف أمس نقطة توزيع للمساعدات في مدينة غزة أسفر عن مقتل 23 فلسطينيا على الأقل.

سياسيا، تبقى المفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار تراوح مكانها. ويبدو أن العدد الهائل من الضحايا قد بدأ في الضغط على اسياسات بعض الدول. فقد قررت كندا حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل وهي الخطوة التي أدانتها تل أبيب وقالت إن التاريخ سيحكم بقسوة على ما فعلته أوتاوا.

إليكم الآن آخر التطورات..

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