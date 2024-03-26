هنية في طهران غداة تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء، في أول رحلة له بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرار وقف إطلاق النار في غزة.

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وتتزامن الزيارة كذلك مع إصرار إسرائيلي على اجتياح مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

التقى هنية بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ويلتقي مسؤولين إيرانيين آخرين حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال هنية في مؤتمر صحفي عقده في طهران إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يؤشر إلى "عزلة غير مسبوقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي"، وأضاف أن الولايات المتحدة غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي.

وتخوض حماس وإسرائيل مفاوضات برعاية مجموعة من الدول، لكنها لم تتوصل حتى الآن لاتفاق هدنة أو تبادل للأسرى والمحتجزين.

وتعتبر إيران أبرز الداعمين لحماس مؤخرًا، وقامت فصائل موالية لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن بقصف مواقع ومصالح أمريكية ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتأتي الزيارة كذلك وسط توترات بالعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت برفض واشنطن الاجتياح البري لرفح ولم تنتهِ بعدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن أمس الاثنين، بخصوص وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وعلى إثرها ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة لوفد إسرائيلي كانت مقررة إلى واشنطن، الأمر الذي وصفه البيت الأبيض بـ"المحير".

ورحبت حماس أمس الإثنين بقرار مجلس الأمن، وقالت إنها على استعداد "لتبادل فوري للرهائن".