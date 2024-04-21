هنية: شعبنا لن يرفع الراية البيضاء إذا قرر الإسرائيلي اجتياح رفح

بقلم: يورونيوز

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي من اجتياح مدينة رفح، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية على الأرض في جهوزية تامة.

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وقال هنية في مقابلة أجراها مع "الأناضول" خلال زيارته إلى تركيا، إنه "إذا قرر العدو الإسرائيلي أن يذهب إلى رفح فإن شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان".

وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية أن حماس ليست متمسكة بالتمثيل المنفرد فنحن جزء من الشعب الفلسطيني، ويمكن أن نبني حكومة وحدة وطنية، وأن نتوافق على إدارة غزة على قاعدة الشراكة.

ولفت هنية إلى أن "موقف واشنطن بشأن اجتياح رفح مخادع ونحن لم نقع في فخ تبادل الوظائف بين الأمريكان والإسرائيليين".

وشدد على أن "الاحتلال واهم باعتقاده أن مجزرة تطال بيتي وأولادي يمكن أن تشكل ضغطا على قيادة الحركة لتقديم تنازلات بالمفاوضات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في وقت سابق من هذا الشهر سيارة كانت تقل أفراد من عائلة هنية في مخيم الشاطئ؛ مما أدى إلى مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة و5 من أحفاده.

والتقى هنية والوفد المرافق له، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت.

وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (تي آر تي)، أن الرئيس التركي ناقش مع هنية خلال لقاء مغلق جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية هناك.

ولفت إردوغان خلال هذا اللقاء، إلى أن "إسرائيل ستدفع حتما ثمن الظلم الذي تمارسه على الفلسطينيين"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل لفت نظر المجتمع الدولي إلى هذا الظلم.