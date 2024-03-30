سفينة محملة بالمساعدات الغذائية تنتظر خارج ميناء لارنكا القبرصي للتوجه قريبا إلى غزة

بقلم: يورونيوز

أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول المساعدات الغذائية.

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رست سفينة محملة بـ 240 طنا من الأغذية المعلبة والمخصصة لسكان قطاع غزة، في المياه خارج ميناء لارنكا القبرصي يوم السبت .

وأكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأمريكية أن السفينة والتي تحمل اسم "جينيفر"، كان من المقرر أن تغادر قريبا بعد الرحلة الافتتاحية للطريق البحري بين قبرص وغزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وسعى المجتمع الدولي إلى فتح طريق مساعدات بحرية لمحاولة تخفيف أزمة الغذاء المتفاقمة في القطاع وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول المساعدات الغذائية والمياه والوقود والإمدادات الأخرى.