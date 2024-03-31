بقلم: Euronews

هزّت انفجارات عنيفة مساء الأحد العاصمة السورية دمشق، وذكرت وسائل إعلام محلية أن معلومات أولية تشير إلى أن الانفجارات ناتجة عن قصف إسرائيلي.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعاً بين منطقتي الهامة وجمرايا في دمشق، مشيرا إلى اندلاع نيران في مركز البحوث العملية في جمرايا.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية إن الغارات استهدفت مواقع إيرانية في محيط بلدتي الديماس وجمرايا غربي العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع السورية "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن هجوما إسرائيليا استهدف منطقة في محيط دمشق، وأظهر فيديو متداول النيران تتصاعد من مركز البحوث العلمية في جمرايا.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.

وتأتي هذه الضربات بعدما أفاد المرصد الذي يعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا، بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت الجمعة عن مقتل 53 شخصا في حلب، من بينهم 38 عسكريا وسبعة أعضاء في حزب الله اللبناني.