الشاباك يوصي باستبدال حراسة نجل رئيس الوزراء بأفراد أمن يعملون في مكتب نتنياهو

بقلم: يورونيوز

أوصى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) باستبدال حراسة يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأفراد أمن يعملون في مكتب رئيس الوزراء.

اعلان

وأكدت قناة "كان" الإسرائيلية أن هذه التوصية أتت خلال اجتماع للجنة الاستشارية لحماية رموز الدولة في 9 حزيران / يونيو.

تم مناقشة قضية تأمين يائير نتنياهو، الذي يقيم حاليًا في مدينة ميامي الأمريكية، وتم عرض موقف الشاباك الذي اقترح استبدال وحدة الأمن الخاصة ليائير بوحدة أمن من مكتب رئيس الوزراء تُعرف بوحدة "ماجن"، والتي تتألف من أفراد أمن مجهزين جيدًا لتقديم الحماية اللازمة.

على النقيض من ذلك، يواجه العديد من وزراء الحكومة مستويات أعلى من التهديدات الأمنية، إلا أنهم لا يحظون بتأمين من وحدة الأمن الشخصي للشاباك، التي تخصص لحماية رموز الدولة في إسرائيل فقط.

من المتوقع أن يتم تمرير قرار الترتيب الأمني الاستثنائي لأفراد عائلة نتنياهو من قبل الشاباك إلى لجنة الوزراء، ولكنه قد يواجه تحديات وفقًا لتقرير قناة كان. عند عودة نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء، طُلب من وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن الداخلي أولاً توفير الحماية الوثيقة لأفراد عائلته، حتى في الخارج.

وأوضح الجهاز الأمني الداخلي، وفقًا للتقرير، أنه بالرغم من الحاجة الحالية لتأمين أسرة رئيس الوزراء، فإن وحدة "ماجن" قادرة على التعامل مع هذه الحماية. ولفت الشاباك إلى أن هناك وزراء يواجهون مستويات تهديد أعلى بكثير ويحتاجون إلى تأمين متقدم.

ولطالما أثارت تصريحات نجل رئيس الوزراء الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

واتهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجيش و"الشاباك" قبل أيام بـ"الخيانة" في مواجهة حركة حماس يوم السابع من أكتوبر.

وبحسب موقع "والا" العبري، طالب نتنياهو من اللجنة الاستشارية خلال الاجتماع نفسه بأن لا يحصل هو فقط على حراسة الشاباك لمدى الحياة، إنما عائلته أيضا، والتي تشمل زوجته سارة ونجليه يائير وأفنير، إلا أنه تقرر في نهاية الجلسة عدم نقاش الطلب "في هذا الوقت".