حريق هائل في ملهى ليلي في إسطنبول يؤدي إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة

بقلم: Euronews

قال مسؤولون إن حريقًا اندلع في ملهى ليلي في إسطنبول أثناء ترميمه، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين بجروح بالغة.

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وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، سبعة منهم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال وزير العدل يلماز تونج إن السلطات احتجزت خمسة أشخاص لاستجوابهم، بمن فيهم مديرو النادي وشخص مسؤول عن التجديدات.

ويقع الملهى الليلي، الذي كان مغلقًا، في الطابق الأرضي من مبنى سكني مكون من 16 طابقًا في منطقة بشكتاش على الجانب الأوروبي من المدينة التي يشطرها مضيق البوسفور.

وقال الحاكم داود غول للصحفيين من مكان الحادث، إنه فتح تحقيقاً للوقوف على أسباب الحريق، ويُعتقد أن الضحايا كانوا العمّال الذين يقومون بأعمال الترميم.