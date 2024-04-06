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عاجل. بعد أكثر من 180 يوما.. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير جثة أسير عثر عليها في خان يونس

صور المحتجزين في غزة
صور المحتجزين في غزة Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت أنه نجح في تحرير جثة أسير إسرائيلي عثر عليها في خان يونس إثر توفّر معلومات استخباراتية.

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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت أنه نجح في تحرير جثة أسير إسرائيلي عثر عليها في خان يونس إثر توفّر معلومات استخباراتية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي، إن الجيش وبالتعاون مع "الشاباك" تمكن من تخليص جثة المحتجز الإسرائيلي المدعو إلعاد كتسير بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، والذي كان محتجزا لدى حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وفي 8 يناير، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رسالة مصورة تحت عنوان "لقد تركونا وحدنا" للأسير إلعاد كتسير.

وفي الفيديو يتهم كتسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتركه يواجه الموت مرتين الأولى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والثانية بتركه في الأسر لأشهر.

وطالب كتسير حينها نتنياهو بعقد صفقة جديدة تسفر عن تحريرهم قبل أن يقتل في وقت لاحق في قصف إسرائيلي على القطاع.

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