شاهد: مظاهرة حاشدة في بودابست ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان

بقلم: يورونيوز

تظاهر عشرات الآلاف من المجريين ضد حكومة فيكتور أوربان، في بودابست يوم السبت، بقيادة المحامي بيتر ماجيار الذي أطلق مؤخرًا حركة سياسية تهدف إلى منافسة رئيس الوزراء.

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وردد المتظاهرون، خلال مسيرتهم التي اتجهت نحو البرلمان، هتافات مثل "لسنا خائفين" و"استقيل أوربان". وارتدى العديد منهم الألوان الوطنية الأحمر والأبيض والأخضر أو حمل بعضهم العلم الوطني.

وقال ماجيار أمام المتظاهرين: "سوف نستعيد بلادنا خطوة خطوة، وحجراً بعد حجر سنبني المجر الحديثة ذات السيادة"، مؤكداً أنه سيعلن تأسيس حزب سياسي جديد لخوض الانتخابات الأوروبية والمحلية في يونيو (حزيران) المقبل.

وقالت سوزانا سيجيتي، وهي عاملة في مجال الرعاية الصحية ومن بين المشاركين في المسيرة: "كنا نعلم أن هناك فساداً، لكنه (ماجيار) يقول ذلك باعتباره من الداخل وأكد ذلك لنا".

واعربت سيجيتي، التي ظهرت وهي تلف جسدها بالعلم المجري، عن قلقها بشأن أنظمة التعليم والرعاية الصحية، والفساد قائلةً: "أنا على ثقة بأنه سيكون هناك تغيير".

الناس يتجمعون لدعم السياسي بيتر ماجيار Justin Spike/ The AP

وبيتر ماجيار (43 عاماً) الذي كان متزوجاً من وزيرة العدل السابقة في حكومة أوربان جوديت فارجا، أصبح معروفًا على نطاق واسع في فبراير عندما أدلى بتعليقات تحريضية حول الأعمال الداخلية للحكومة. واتهم أنتال روغان، الوزير الذي يقود مكتب أوربان، بإدارة آلة دعاية مركزية.

وفقًا لبيانات مؤسسة استطلاعات الرأي "Median"، التي نشرتها مجلة "HVG" الإخبارية الأسبوعية في منتصف مارس، فقد سمع 68% من الناخبين عن دخول ماجيار إلى المجال السياسي، وقال 13% منهم إنهم من المرجح أن يدعموا حزبه.