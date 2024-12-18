إنديانا تنفذ أول حكم إعدام منذ 15 عامًا بحق مدان بقتل أربعة أشخاص

بقلم: يورونيوز

تمّ تنفيذ حكم الإعدام بحق جوزيف كوركوران (49 عامًا) في سجن ولاية إنديانا، مساء الثلاثاء، لإدانته بارتكاب جريمة قتل أربعة أشخاص، وهي أول عملية إعدام تشهدها الولاية منذ خمسة عشر عامًا.

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وقد أعلنت إدارة السجون في الولاية أنّ كوركوران لفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة 12 و 44 دقيقة بالتوقيت المركزي، بعد محاولات متعددة من محاميه لوقف تنفيذ الحكم، وكانت كلماته الأخيرة موجزة: "دعونا ننهي هذا الأمر".

التفاصيل القضائية للجريمة تعود إلى يوليو/تموز 1997، حيث أدين كوركوران بقتل أربعة ضحايا، هم شقيقه جيمس (30 عامًا)، وخطيب أخته روبرت سكوت تيرنر (32 عامًا)، وكذلك تيموثي بريكر ودوغلاس ستيلويل (30 عامًا لكل منهما).

جوزيف كوركوران يُقتاد إلى سجن المدينة-المقاطعة في 26 أغسطس 1999، في فورت واين، إندونيسيا، بعد الحكم عليه بالإعدام في قتل أربعة أشخاص في يوليو 1997. Matt Sullivan/AP

وقد كشفت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان مرتبطًا بالضغوط النفسية التي واجهها المتهم، فزواج أخته كان سيتطلب منه مغادرة المنزل الذي كان يشاركه مع شقيقه وأخته في مدينة فورت واين بولاية إنديانا.

حاول محامو كوركوران منع تنفيذ حكم الإعدام على مدار سنوات، مستندين إلى ادعاءات بوجود اضطرابات عقلية تؤثر على قدرته على اتخاذ القرارات، وقدموا طعونًا متعددة أمام المحاكم المختلفة، بما في ذلك المحكمة العليا الأمريكية، التي رفضت جميع طلبات وقف التنفيذ.

يقف أحد الحراس في برج في سجن ولاية إنديانا يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في ميشيغان سيتي، إنديانا، حيث من المقرر أن يتم إعدام جوزيف كوركوران، 49 عامًا Erin Hooley/2024 AP

فيما أكد الحاكم إريك هولكومب في بيان رسمي أن القضية خضعت لمراجعات قضائية معمقة، حيث تمت مراجعتها سبع مرات من قبل المحكمة العليا في إنديانا، وثلاث مرات من قبل المحكمة العليا الأمريكية.

وقد شهدت الواقعة احتجاجات من قبل مجموعات حقوقية ودينية معارضة لعقوبة الإعدام، كما نظم النشطاء وقفة احتجاجية أمام السجن، حاملين الشموع ولافتات تدعو إلى وقف تنفيذ الحكم.

ضباط الشرطة يسيرون خارج سجن ولاية إنديانا يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في ميشيغان سيتي، إنديانا، حيث من المقرر أن يتم إعدام جوزيف كوركوران Erin Hooley/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

قال الأسقف روبرت ماكلوري من أبرشية غاري: "يمكننا بناء مجتمع لا يمنح السلطات الحكومية حق إعدام مواطنيها"، كما عبر آخرون عن معارضتهم للإعدام، مؤكدين أنه "ليس حلاّ".

زوجة كوركوران، تاهينا، التي التقت به قبل ساعات من التنفيذ، أكدت أنه "مصاب باضطرابات عقلية خطيرة" وأنه لا يدرك تمامًا ما يحدث، وقد وصفته بأنه "في حالة صدمة" وغير قادر على فهم أبعاد الموقف.

مسؤولون يلقون بيانًا خارج سجن ولاية إنديانا يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في ميشيغان سيتي، إنديانا، لإعدام جوزيف كوركوران، 49 عامًا Erin Hooley/2024 AP

يُشار إلى أنّ آخر إعدام نفذته ولاية إنديانا كان في عام 2009، وقد توقفت العمليات لسنوات بسبب نقص في المواد المستخدمة في الحقن القاتل. يُذكر أن الشركات الدوائية رفضت بيع منتجاتها لهذا الغرض، مما دفع السلطات للجوء إلى صيدليات متخصصة في تصنيع الأدوية.

ويُعد كوركوران رابع وعشرين شخص يتم إعدامه في الولايات المتحدة هذا العام، في وقت تواصل فيه بعض الولايات تطبيق عقوبة الإعدام وسط جدل مستمر حول أخلاقياتها وجدواها.