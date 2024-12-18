إنديانا تنفذ أول حكم إعدام منذ 15 عامًا بحق مدان بقتل أربعة أشخاص

تمّ تنفيذ حكم الإعدام بحق جوزيف كوركوران (49 عامًا) في سجن ولاية إنديانا، مساء الثلاثاء، لإدانته بارتكاب جريمة قتل أربعة أشخاص، وهي أول عملية إعدام تشهدها الولاية منذ خمسة عشر عامًا.
وقد أعلنت إدارة السجون في الولاية أنّ كوركوران لفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة 12 و 44 دقيقة بالتوقيت المركزي، بعد محاولات متعددة من محاميه لوقف تنفيذ الحكم، وكانت كلماته الأخيرة موجزة: "دعونا ننهي هذا الأمر".
التفاصيل القضائية للجريمة تعود إلى يوليو/تموز 1997، حيث أدين كوركوران بقتل أربعة ضحايا، هم شقيقه جيمس (30 عامًا)، وخطيب أخته روبرت سكوت تيرنر (32 عامًا)، وكذلك تيموثي بريكر ودوغلاس ستيلويل (30 عامًا لكل منهما).
وقد كشفت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان مرتبطًا بالضغوط النفسية التي واجهها المتهم، فزواج أخته كان سيتطلب منه مغادرة المنزل الذي كان يشاركه مع شقيقه وأخته في مدينة فورت واين بولاية إنديانا.
حاول محامو كوركوران منع تنفيذ حكم الإعدام على مدار سنوات، مستندين إلى ادعاءات بوجود اضطرابات عقلية تؤثر على قدرته على اتخاذ القرارات، وقدموا طعونًا متعددة أمام المحاكم المختلفة، بما في ذلك المحكمة العليا الأمريكية، التي رفضت جميع طلبات وقف التنفيذ.
فيما أكد الحاكم إريك هولكومب في بيان رسمي أن القضية خضعت لمراجعات قضائية معمقة، حيث تمت مراجعتها سبع مرات من قبل المحكمة العليا في إنديانا، وثلاث مرات من قبل المحكمة العليا الأمريكية.
وقد شهدت الواقعة احتجاجات من قبل مجموعات حقوقية ودينية معارضة لعقوبة الإعدام، كما نظم النشطاء وقفة احتجاجية أمام السجن، حاملين الشموع ولافتات تدعو إلى وقف تنفيذ الحكم.
قال الأسقف روبرت ماكلوري من أبرشية غاري: "يمكننا بناء مجتمع لا يمنح السلطات الحكومية حق إعدام مواطنيها"، كما عبر آخرون عن معارضتهم للإعدام، مؤكدين أنه "ليس حلاّ".
زوجة كوركوران، تاهينا، التي التقت به قبل ساعات من التنفيذ، أكدت أنه "مصاب باضطرابات عقلية خطيرة" وأنه لا يدرك تمامًا ما يحدث، وقد وصفته بأنه "في حالة صدمة" وغير قادر على فهم أبعاد الموقف.
يُشار إلى أنّ آخر إعدام نفذته ولاية إنديانا كان في عام 2009، وقد توقفت العمليات لسنوات بسبب نقص في المواد المستخدمة في الحقن القاتل. يُذكر أن الشركات الدوائية رفضت بيع منتجاتها لهذا الغرض، مما دفع السلطات للجوء إلى صيدليات متخصصة في تصنيع الأدوية.
ويُعد كوركوران رابع وعشرين شخص يتم إعدامه في الولايات المتحدة هذا العام، في وقت تواصل فيه بعض الولايات تطبيق عقوبة الإعدام وسط جدل مستمر حول أخلاقياتها وجدواها.