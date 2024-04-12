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مظاهرة للعمال التشيليين في سانتياغو
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فيديو. مظاهرة عارمة للعمال التشيليين في سانتياغو

تظاهر آلاف العمال في سانتياغو يوم الخميس في إطار إضراب عام للمطالبة بمجموعة من الإصلاحات. وتشمل مطالب النقابات زيادة الرواتب وتخفيض الضرائب ومبادرات لخلق فرص عمل جديدة. وقالت غابرييلا فارياس، زعيمة النقابات الصحية، لوكالة أسوشييتد برس إن حكومة الرئيس غابرييل بوريتش بحاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات شاملة في مجال الرعاية الصحية والرواتب وغيرها.

تظاهر آلاف العمال في سانتياغو يوم الخميس في إطار إضراب عام للمطالبة بمجموعة من الإصلاحات. وتشمل مطالب النقابات زيادة الرواتب وتخفيض الضرائب ومبادرات لخلق فرص عمل جديدة. وقالت غابرييلا فارياس، زعيمة النقابات الصحية، لوكالة أسوشييتد برس إن حكومة الرئيس غابرييل بوريتش بحاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات شاملة في مجال الرعاية الصحية والرواتب وغيرها.

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