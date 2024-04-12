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عاجل. غزة تحت القصف| 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين والمجاعة جارية في غزة

محاولة الحصول على وجبة أكل في غزة. 2024/02/16
محاولة الحصول على وجبة أكل في غزة. 2024/02/16 Copyright AP Photo/Fatima Shbair
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات وصلها 63 شهيدا و45 جريحا أصيبوا بسبب القصف الإسرائيلي، حتى ظهر أمس الخميس، ليرتفع بذلك عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 33545 قتيلا و76094 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا مازالوا تحت الأنقاض، يتعذر على الدفاع المدني الوصول إليهم.

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سقط من جهة عدد من الضحايا الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة صباح الجمعة، ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية نبأ مقتل 25 فلسطينيا في منطقة السدرة. إلى ذلك قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 13 ألف فلسطيني هم في عداد المفقودين تحت الأنقاض، أو قتلى في مقابر جماعية، أو أخفوا قسرا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي في القطاع، قالت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنتا باور، إنها تلقت تقارير ذات مصداقية تفيد أن المجاعة جارية في غزة. من جهة أخرى وفيما يرجح أن ترد طهران على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق بالقصف، قالت الولايات المتحدة إنها تخشى من من خطر التصعيد في المنطقة وإن ذلك ليس في مصلحة أي طرف وإنها ستضر بكل دولة في العالم.

ملف الأمس

وفي ما يلي آخر التطورات:

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