الدنمارك تعلن إغلاق سفارتها في العراق

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، إغلاق سفارتها في بغداد بعد سحب غالبية قواتها في التحالف الدولي من العراق.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه تم افتتاح السفارة الدنماركية في بغداد رسميًا في عام 2020 لدعم القيادة الدنماركية والمساهمة في مهمة الناتو.

وأضافت: "بعد انتهاء القيادة الدنماركية على المهمة في أيار/ مايو 2022، بقي لنا مساهمة عسكرية كبيرة حتى بداية عام 2024، وبعد ذلك استمر عدد أقل من الأفراد الدنماركيين في بغداد".

وتابعت: "مع سحب غالبية المساهمة العسكرية الدنماركية، تكون المهمة الرئيسية للسفارة الدنماركية في بغداد بالعراق قد اكتملت. ولذلك قررت الحكومة إغلاق السفارة اعتبارًا من 31 أيار/ مايو 2024".