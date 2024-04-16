بطائرة مسيرة.. الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي في حزب الله

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اغتيال قائد القطاع الساحلي في "حزب الله"، إسماعيل يوسف باز، عبر هجوم بطائرة مسيرة في قضاء صور جنوب لبنان.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على منصة "إكس"، إنه: "في وقت سابق من هذا اليوم، هاجم الجيش الإسرائيلي إسماعيل يوسف باز، قائد القطاع الساحلي لحزب الله، وقتله باستخدام طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال في لبنان".

كما زعم الجيش أن إسماعيل كان "مسؤولاً كبيراً ومخضرماً في الجناح العسكري لحزب الله وشغل عدة مناصب، ورتبته الأخيرة توازي قائد فرقة".

وأضاف البيان: "كجزء من منصبه، شارك (باز) في الترويج والتخطيط لإطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان".

على الجانب الآخر، قال حزب الله، في بيان، إنه يزف "الشهيد المجاهد إسماعيل يوسف باز (أبو جعفر) من بلدة الشهابية، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس". ولم يتطرق البيان المقتضب لرتبة ومسؤوليات "باز" في "حزب الله".

وكان قد أشار حزب الله، عبر بيان يوم الثلاثاء، أنه "استهدف بمسيرات منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هيلل (شمال إسرائيل)، وأصاب منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقع جنودها بين قتيل وجريح".

بينما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مسيرتين انفجرتا في منطقة بيت هلل بعد تسللهما من لبنان؛ ما أدى إلى 3 إصابات طفيفة.