وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها من احتمال استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

بقلم: يورونيوز

وخلال مؤتمر صحفي، سُئل رافائيل غروسي عن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية انتقامية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وأجاب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا نزال نشعر بالقلق بشأن هذا الاحتمال".

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان، إن إيران أغلقت منشآتها النووية لاعتبارات أمنية يوم الأحد، يوم هجومها على إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي، سُئل رافائيل غروسي عن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية انتقامية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأجاب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا نزال نشعر بالقلق بشأن هذا الاحتمال". وأضاف: "ما أستطيع أن أقوله لكم هو أن مفتشينا في إيران أبلغوا من قبل الحكومة الإيرانية أن جميع المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها كل يوم ستبقى مغلقة لأسباب أمنية".

ووفقا له، كان من المقرر إعادة فتح المنشآت الإيرانية يوم الاثنين. وقال "لقد قررت عدم السماح للمفتشين بالعودة، حتى يهدأ الوضع تماما. وأوضح أننا سنستأنف عملنا الثلاثاء".

وأكد غروسي أن الإغلاق "لم يكن له أي تأثير على أنشطة الوكالة. لكن بالطبع، ندعو دائما إلى أقصى درجات ضبط النفس".

وفي عام 1981، قصفت إسرائيل مفاعل أوزيراك النووي في العراق في عهد صدام حسين، على الرغم من معارضة واشنطن. واعترفت إسرائيل أيضًا، في عام 2018، بشن غارة جوية سرية للغاية قبل 11 عامًا ضد مفاعل نووي في شرق سوريا.

كما تتهم طهران الأجهزة السرية الإسرائيلية باغتيال اثنين من علماء الفيزياء النووية الإيرانيين في عام 2010، واختطاف آخر في العام السابق.

وفي عام 2010 أيضًا، ضرب هجوم إلكتروني متطور للغاية عبر فيروس ستوكسنت، نسبته طهران إلى إسرائيل والولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني، مما أدى إلى سلسلة من الأعطال في أسطولها من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم.

وتتهم إسرائيل إيران، التي تنفي ذلك، بالرغبة في امتلاك قنبلة نووية، وتقول إنها تسعى بكل الوسائل لمنع ذلك.