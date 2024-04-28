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بعد 7 أشهر من الحرب على غزة.. عباس من الرياض: من حق إسرائيل أن تحصل على الأمن الكامل وهذا واجبنا

الرئيس الفلسطيني خلال كلمة له في القاهرة، مصر
الرئيس الفلسطيني خلال كلمة له في القاهرة، مصر Copyright Tsafrir Abayov/AP
Copyright Tsafrir Abayov/AP
بقلم:  يورونيوز
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حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد خلال اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض من أن اجتياح رفح "سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني".

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وقال عباس، إن "إسرائيل ستقتحم رفح خلال الأيام القليلة المقبلة"، مناشد واشنطن بمنعها من ذلك، مشيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من ارتكاب جريمة في رفح.

وطالب عباس بوقف القتال وتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا "لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من وطنهم".

 وأضاف عباس: "إسرائيل قتلت أكثر من 34 ألف مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرحت 75 ألفاً، كما دمرت 75% من المباني والمؤسسات والطرق والمساجد والجامعات في القطاع".

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

ومن المقرر، أن يلتقي عباس  عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم.

وفي مستهل كلمته، أكد رئيس السلطة الفلسطينية أنه "من حق إسرائيل أن تحصل على الأمن الكامل، وهذا واجبنا.. ونحن كفلسطينيين من حقنا الحصول على تقرير المصير ودولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم". 

ويعقد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في  الرياض، خلال الفتر28 - 29 نيسان/ أبريل، وسيتناول مجموعة من الموضوعات والقضايا الدولية  لمناقشة "النهوض بالتعاون العالمي والوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام".

وكانت شبكة "بلومبرغ" قد ذكرت السبت أن السعودية تستعد لعقد اجتماع لبحث مستقبل قطاع غزة بحضور مسؤولين أمريكيين وغربيين وممثلين عن السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، دون التطرق ما إذا كانت إسرائيل سترسل ممثلا عنها لحضور هذا الاجتماع.

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