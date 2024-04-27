السلطات الروسية توقف مشتبهاً به جديد في الهجوم الدامي على قاعة الحفلات الموسيقية

بقلم: يورونيوز

أفادت قناة "محاكم مدينة موسكو" على تليغرام اليوم السبت، بأنه تم اعتقال مشتبه به جديد في الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصًا في شهر مارس الماضي.

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أفادت قناة "محاكم مدينة موسكو" على تليغرام اليوم السبت بأنه تم اعتقال مشتبه به جديد في الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصًا في شهر مارس الماضي.

ودجوموخون كوربونوف، وهو مواطن من طاجيكستان، يُتهم بتزويد المهاجمين في هجوم قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو بوسائل الاتصال والتمويل. وقد أمرت محكمة باسماني الجزئية في العاصمة الروسية ببقاء كوربونوف قيد الاحتجاز حتى 22 مايو 2024 على ذمة التحقيق والمحاكمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي"، فقد تم اعتقال كوربونوف في 11 أبريل لمدة 15 يومًا بتهمة إدارية تتعلق بالشغب.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية المستقلة Mediazonaـ إلى أن هذه ممارسة شائعة تستخدمها قوات الأمن الروسية لاحتجاز شخص ما أثناء إعداد قضية جنائية ضده.

تم اعتقال 12 متهمًا في هذه القضية، بينهم أربعة متهمين يُزعم أنهم نفذوا الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول. وقد مثل هؤلاء الأربعة أمام نفس المحكمة في موسكو في نهاية مارس بتهم تتعلق بالإرهاب، وبدت عليهم علامات الضرب المبرح.

وبدا أن أحدهم كان واعياً بالكاد أثناء جلسة الاستماع. وأمرت المحكمة باحتجاز الرجال، الذين تم تحديدهم جميعًا في وسائل الإعلام على أنهم من طاجيكستان، حتى 22 مايو.

وأعلن فصيل تابع لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن المذبحة التي أطلق فيها مسلحون النار على أشخاص كانوا ينتظرون عرضا لفرقة روك شعبية، ثم أضرموا النار في المبنى. لكن المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، يصرون على أن أوكرانيا والغرب هم وراء الهجوم.

وتنفي أوكرانيا تورطها، ويزعم مسؤولوها أن موسكو تدفع بهذا الادعاء كذريعة لتكثيف قتالها ضد كييف.