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تقارير: قادة حماس يعلنون عن احتمال الرد يوم الخميس على مقترح وقف إطلاق النار

جنود إسرائيليون في قطاع غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلاً عن بيان أرسلته حماس إن قادة بالحركة الفلسطينية يدرسون المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويعملون على الرد عليه بحلول غدًا الخميس.

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ووفقًا للوكالة الأمريكية، تبدو الجولة الحالية من المباحثات أكثر جدية من سابقاتها خلال الأشهر الماضية، إلا أن الطرفين لا زالا غير متفقين عما إذا كان الاتفاق الجديد سيتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقالت قيادة حماس إنها تعمل على التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى سكانها، والبدء في إعادة إعمار القطاع المدمر، بالإضافة إلى تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقالت الوكالة نقلًا عن مسؤول مصري مطلع على المقترح إن إسرائيل عرضت وقفًا مطولًا للقتال في غزة وانسحابًا لقواتها من القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو قد كرر تصميمه على الاجتياح البري لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة وذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء.

وقال بلينكن بدوره إن إسرائيل قدمت تنازلات "مهمة" جديدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، مضيفًا بأن على حماس الآن أن تستغل الفرصة لإبرام الاتفاق.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد مباحثاته مع نتنياهو خلال زيارة هي السابعة له للشرق الأوسط منذ اشتعال الحرب في غزة في أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وقال بلينكن: "لقد قدمت إسرائيل تنازلات مهمة للغاية... على حماس أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بالاتفاق وستعمل فعلًا على تحسين وضع الأشخاص الذين تدعي أنها تهتم بهم في غزة". وأضاف: "ليس هناك وقت لمزيد من المساومات...الاتفاق موجود".

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