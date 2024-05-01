شاهد: إسرائيل تعيد فتح معبر إيريز للسماح بتدفق المساعدات إلى شمال غزة

بقلم: يورونيوز

اصطفت الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية والإنسانية أمام معبر إيريز في انتظار دخولها إلى قطاع غزة المحاصر. وقد تمّت الإشارة إلى أن شاحنات المساعدات جاءت من الأردن.

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أعادت إسرائيل فتح معبر إيريز الحدودي، الأربعاء، للسماح بتدفق المساعدات إلى شمال قطاع غزة المتضرر بشدة. وقال العقيد موشيه تيترو، رئيس إدارة التنسيق بمكتب تنسيق أعمال الحكومة بالمناطق وفي غزة: "هذا هو اليوم الأول الذي قمنا فيه بإعادة فتح معبر إيريز لضمان طريق قوي ومستمر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

واصطفت الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية والإنسانية أمام معبر إيريز في انتظار دخولها إلى قطاع غزة المحاصر. وقد تمّت الإشارة إلى أن شاحنات المساعدات جاءت من الأردن.

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخاصة في مناطق الشمال المدمر.

وتحذر منظمات الإغاثة الدولية بحدوث كارثة إنسانية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص في شمال غزة يواجهون خطر المجاعة.

وقبيل هجوم حماس في 7 أكتوبر-تشرين الأول، كان معبر إيريز معبرا رئيسيًا للفلسطينيين، بما في ذلك المرضى والعمال، الذين يدخلون ويخرجون من غزة. وتعرض المعبر لأضرار جسيمة في هجوم "طوفان الأقصى"، وتمّ إغلاقه منذ ذلك الحين.