EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. بعد مزاعم كشف خلية خططت لاغتياله.. بن غفير يشكر جهاز الشاباك ويطالب باجتياح رفح

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، ضبط ما وصفه بـ"خلية إرهابية" مختلطة من عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية وفلسطينيين خططوا لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

اعلان

وفي أول تعليق له بعد المزاعم، شكر اليميني المتطرف القوات الأمنية على "إحباط المؤامرة"، وقال "لن يتم ردعي. سأواصل قيادة الشرطة الإسرائيلية نحو سياسة حازمة ضد الإرهاب وعدم التسامح مطلقًا مع المحرضين".

كما جدد بن غفير مطالبته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قُدمًا بخطة اقتحام رفح.

وبحسب الأمن الإسرائيلي كانت الخلية تخطط كذلك لمهاجمة مطار بن غوريون ومكاتب حكومية.

وبن غفير هو زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) المتطرف، يعد من الشخصيات المثيرة للجدل، حتى أنه أحرج حكومة نتنياهو في أكثر من مناسبة حين "تدخل" في السياسة الخارجية لإسرائيل، فقد طالب الولايات المتحدة بعدم التدخل والضغط على إسرائيل.

وأثارت تصريحاته انتقادات من بيني غانتس، الجنرال المتقاعد وعضو حكومة نتنياهو الحربية، الذي قال إن بن غفير "يسبب ضرراً هائلاً" للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

كما قام ولأكثر من مرة بقيادة مستوطنين متشددين لاقتحام باحات المسجد الأقصى.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تشييع ضحايا الغارة الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق قبل نقل جثامينهم إلى إيران

فيديو: كانت تحمل مساعدات لغزة... سفينة تبحر عائدة إلى قبرص بعد قتل إسرائيل عمال إغاثة أجانب

مقتل مسلحين وعناصر من قوات الأمن جنوب شرق إيران

إسرائيل رفح - معبر رفح إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو