بريطانيا تتهم 3 أشخاص بمساعدة أجهزة استخبارات هونغ كونغ

بقلم: يورونيوز

قالت الشرطة البريطانية في لندن إن ثلاثة أشخاص اتهموا بمساعدة جهاز الاستخبارات في هونغ كونغ والتدخل الأجنبي. وسيمثل المتهمون أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية بمقتضى قانون الأمن القومي.

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اتُهم كل من (بيتر) تشي ليونغ واي البالغ من العمر 38 عامًا، وماثيو تريكيت البالغ من العمر 37 عامًا، وتشونغ بيو يون البالغ من العمر 63 عامًا، بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية دومينيك مورفي: "رغم أن هذه الجرائم مثيرة للقلق، فإنني أطمئن الناس، بأننا لا نعتقد أنه سيطالهم أي تهديد".

وأوضح مورفي أن التحقيق لا يزال مستمراً، داعيا الناس إلى عدم التعليق أكثر بخصوص القضية الجارية، خاصة وأنه قد توجيه الاتهام إلى الأشخاص المعنيين.