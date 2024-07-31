فيديو. اشتباكات عنيفة في ساوثبورت عقب هجوم طعن يودي بحياة ثلاثة أطفال

التصعيد في الأحداث أدى إلى حالة من الفوضى في المدينة، حيث تدخلت قوات الأمن لاحتواء الوضع وإعادة الهدوء. وفي رد فعل على الحادث، تعهد رئيس الوزراء السير كير ستارمر باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن أعمال العنف، مؤكدًا أنهم "سيواجهون القوة الكاملة للقانون" في سبيل تحقيق العدالة وإعادة النظام إلى المدينة.

التصعيد في الأحداث أدى إلى حالة من الفوضى في المدينة، حيث تدخلت قوات الأمن لاحتواء الوضع وإعادة الهدوء. وفي رد فعل على الحادث، تعهد رئيس الوزراء السير كير ستارمر باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن أعمال العنف، مؤكدًا أنهم "سيواجهون القوة الكاملة للقانون" في سبيل تحقيق العدالة وإعادة النظام إلى المدينة.