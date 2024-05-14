Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: عاصفة رعدية تُطيح بلوحة إعلانية ضخمة وتودي بحياة 14 شخصاً في الهند

أحد رجال الإنقاذ يبحث تحت لوحة إعلانية كبيرة انهارت في غاتكوبار، إحدى ضواحي مومباي، الهند. 2024/05/14
أحد رجال الإنقاذ يبحث تحت لوحة إعلانية كبيرة انهارت في غاتكوبار، إحدى ضواحي مومباي، الهند. 2024/05/14 Copyright Rajanish Kakade/ AP
Copyright Rajanish Kakade/ AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قتل 14 شخصًا على الأقل وأصيب 74 آخرون جراء انهيار لوحة إعلانية كبيرة على الناس، أثناء هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية في مدينة مومباي غرب الهند.

اعلان

استمرت عملية إنقاذ ضحيا انهيار لوحة إعلانية في مومباي صباح الثلاثاء، لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين، حيث تسببت الأمطار المصحوبة برياح عاتية في سقوط اللوحة الإعلانية، التي يبلغ ارتفاعها 30 مترًا فوق محطة وقود في ضاحية غاتكوبار مساء الإثنين. 

وتم إنقاذ 47 شخصاً على الأقل في وقت متأخر من ليل الإثنين، وفي وقت لاحق، خرج 31 من المصابين من المستشفى. وقال مسؤولون إن الشرطة تحقق في الحادث وتقول إن اللوحة الإعلانية تم تركيبها بشكل غير قانوني.

وتشهد الهند أمطارًا غزيرة وفيضانات شديدة خلال موسم الرياح الموسمية بين شهري يونيو/حزيران وأيلول/سبتمبر، والتي تجلب معظم الأمطار السنوية، وتعد هذه الأمطار ضرورية للزراعة، ولكنها غالباً ما تسبب أضراراً جسيمة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد إزاحة شويغو عن وزارة الدفاع.. لندن تتهمه بالمسؤولية عن "355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي

بمشاركة 33 دولة عربية وأجنبية.. الأردن يطلق مناورة عسكرية دولية

بعد شهرين من العملية.. وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدّل وراثياً

إعلان ضحايا شرطة حادث إشارة مرور الهند