شاهد: عاصفة رعدية تُطيح بلوحة إعلانية ضخمة وتودي بحياة 14 شخصاً في الهند

بقلم: يورونيوز

قتل 14 شخصًا على الأقل وأصيب 74 آخرون جراء انهيار لوحة إعلانية كبيرة على الناس، أثناء هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية في مدينة مومباي غرب الهند.

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استمرت عملية إنقاذ ضحيا انهيار لوحة إعلانية في مومباي صباح الثلاثاء، لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين، حيث تسببت الأمطار المصحوبة برياح عاتية في سقوط اللوحة الإعلانية، التي يبلغ ارتفاعها 30 مترًا فوق محطة وقود في ضاحية غاتكوبار مساء الإثنين.

وتم إنقاذ 47 شخصاً على الأقل في وقت متأخر من ليل الإثنين، وفي وقت لاحق، خرج 31 من المصابين من المستشفى. وقال مسؤولون إن الشرطة تحقق في الحادث وتقول إن اللوحة الإعلانية تم تركيبها بشكل غير قانوني.

وتشهد الهند أمطارًا غزيرة وفيضانات شديدة خلال موسم الرياح الموسمية بين شهري يونيو/حزيران وأيلول/سبتمبر، والتي تجلب معظم الأمطار السنوية، وتعد هذه الأمطار ضرورية للزراعة، ولكنها غالباً ما تسبب أضراراً جسيمة.