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جدونا

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المكسيك: إصابة 6 شرطيين خلال مواجهات مع مؤيدين لفلسطين أمام سفارة إسرائيل

اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن أمام السفارة الإسرائيلية في المكسيك
اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن أمام السفارة الإسرائيلية في المكسيك Copyright AP Photo / N+
Copyright AP Photo / N+
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت لقطات مصورة بعض المتظاهرين، وهم يحاولون إزالة الحواجز التي وضعتها القوى الأمنية لحماية السفارة.

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تجمع العشرات من المتظاهرين مساء الثلاثاء أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي، وذلك في إطار احتجاج مؤيد للفلسطينيين ومندد بالحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون الذين ارتدى بعضهم أغطية للوجه، شعارات مناهضة لإسرائيل من بينها "لا تدافعوا عن مرتكبي الإبادة الجماعية إنهم يقتلون الأطفال"، وحملوا لافتات تدعو إلى وقف الحرب الطاحنة في القطاع.

هذا وقام عدد من المتظاهرين برشق الحجارة، وإلقاء قنابل حارقة وأنابيب باتجاه السفارة، ووقعت اشتباكات مع رجال الشرطة.

وأظهرت لقطات مصورة بعض المتظاهرين، وهم يحاولون إزالة الحواجز التي وضعتها القوى الأمنية لحماية السفارة. 

وأكدت أمانة أمن المواطنين في مكسيكو سيتي، في بيان رسمي، إصابة 6 ضباط شرطة بحروق في أجزاء مختلفة من أجسادهم، خلال الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية.

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