شجار داخل القصر الملكي؟ الأمير هاري يوضح الحقيقة

وردت هذه الادعاءات في مقتطفات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من سيرة بعنوان "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" للمؤلف أندرو لاوني، الذي قال إن جدالًا حادًا وقع بين الأميرين تطوّر إلى مشادة جسدية.

وتفيد الرواية بأن هاري تفوّق على أندرو خلال الشجار، موجّهًا له ضربة تسبّبت في نزيف من أنفه، قبل أن يتدخّل الحاضرون للفصل بينهما.

وتضيف أن الأمير أندرو سخر من علاقة هاري بميغان ماركل، مشيرًا إلى أنها "لن تدوم أكثر من شهر"، ووصفها بـ"الانتهازية"، معتبراً أنها "أكبر سنًا من أن تناسبه"، ومضيفًا أن ابن أخيه "يرتكب أكبر خطأ في حياته" وأنه "مجنون" لأنه لم يتحرّ عن ماضيها قبل خطبتهما عام 2017.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، نفى المتحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل صحة هذه الرواية بالكامل، مؤكدًا: "لم يحدث أي شجار جسدي بين الأمير هاري والأمير أندرو في أي وقت، كما أن أندرو لم يدلِ بأي من التعليقات المنسوبة إليه بشأن ماركل".

وأشار إلى أن هاري وميغان تقدّما بإخطار قانوني، بسبب ما وصفه المتحدث بـ"مغالطات جسيمة وتعليقات ضارة وتشهيرية".

علاقات متوترة داخل العائلة الملكية

تُعيد هذه الادّعاءات التذكير بالتراجع الذي شهدته مكانة الأمير أندرو داخل العائلة الملكية، خاصة بعد المقابلة التي أجراها عام 2019 مع برنامج "نيوزنايت"، والتي تناولت علاقته بجيفري إبستين، الممول الأمريكي المدان بجرائم جنسية. وإثر المقابلة، جُرّد أندرو من ألقابه الملكية والعسكرية في عام 2021.

وتزعم الصحيفة أن العلاقة بين أندرو وكلٍّ من الأميرين وليام وهاري كانت متوترة منذ سنوات، وأنه لم يكن يكنّ الاحترام لزوجة وليام. رغم ذلك، لا يزال يقيم في قصر "Royal Lodge" المؤلف من 30 غرفة.

غير أن الملك تشارلز أوقف العام الماضي المخصصات المالية السنوية التي كانت تُمنح لأندرو والتي كانت تبلغ نحو مليون جنيه إسترليني، ما أثار تساؤلات حول مستقبل إقامته.

الأمير أندرو يغادر كاتدرائية ويستمنستر بعد مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا، لندن، 6 أيار 2023. Toby Melville/AP

وتنقل الصحيفة عن مصدر مقرّب أن الأمير وليام "مصمّم على طرده" من القصر، وأنه "لا يحتمل طليقته سارة فيرغسون"، التي لا تزال تقيم مع أندرو رغم انفصالهما منذ عام 1996.

ويضيف المصدر أن وليام يترقّب اللحظة التي يُقدم فيها والده على إبعاد شقيقه عن القصر، "وإذا لم يفعل، فسيكون ذلك أول قرار يتّخذه وليام حين يصبح ملكًا".

ويُذكر أن الأمير هاري نشر عام 2022 مذكراته "Spare"، التي كشف فيها عن توتر علاقاته مع والده الملك تشارلز وشقيقه وليام. إلا أنه عاد وأكد في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق من هذا العام أنه "غفر لعائلته"، مشيرًا إلى تطلّعه لإعادة بناء الجسور معهم.