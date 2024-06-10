ملثم يرسم مثلثين باللون الأحمر على مبنى القنصلية الأمريكية في سيدني ورئيس الوزراء يندد بالتخريب

بقلم: يورونيوز

استنكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الاثنين الاعتداء على مبنى القنصلية الأمريكية في سيدني وتهشيم زجاج نوافذ المبنى.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، على ما يبدو أن الفاعلين هم من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

وأظهرت كاميرات المراقبة، ان المبنى الواقع في الضواحي الشمالية لأكبر مدن أستراليا، تعرض للهجوم والرش بالطلاء من قبل شخص ملثم مجهول، ويرتدي سترة داكنة، ويحمل مطرقة صغيرة عند حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، الإثنين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في كانبيرا، أجاب ألبانيز عندما سئل عن الحادث "أود فقط أن أقول إن الناس يجب أن يكون لديهم نقاش وخطاب سياسي محترم".

وقال "إن الناس يشعرون بالصدمة إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط، وخاصة أولئك الذين لديهم أقارب في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع "الصراع في الشرق الأوسط قضية صعبة ومعقدة. وهي تحتاج بالتأكيد إلى بعض التفاصيل الدقيقة ولا تقتصر على الشعارات فقط"، مؤكدا أن "الإقدام على رش القنصلية لن يدعم قضية أولئك الذين ارتكبوا ما يعد بالطبع جريمة لتدمير الممتلكات".

وأعلنت شرطة نيو ساوث ويلز، أن 9 نوافذ في القنصلية تضررت كما كتب على باب المبنى كتابات.

وقالت هيئة البث الأسترالية، إن الشرطة وصفت حادث الاعتداء بأنه "إتلاف متعمد".

وأضافت أن الاعتداء تضمن رسم مثلثين باللون الأحمر فوق الشعار الموجود على واجهة مبنى القنصلية.