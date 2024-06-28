بعد إلغاء المعاهدة مع الولايات المتحدة.. بوتين يدعو إلى استئناف إنتاج الصواريخ المتوسطة

بقلم: يورونيوز

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى استئناف إنتاج الصواريخ متوسطة المدى المحظورة بموجب معاهدة ألغيت مع الولايات المتحدة.

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واعتبرت معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي حظرت الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر (310-3410 ميل)، علامة بارزة في مجال الحد من الأسلحة عندما وقع عليها الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف والرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1988.

وانسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في عام 2019، بسبب الانتهاكات الروسية.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي: "نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج هذه الأنظمة الهجومية، وبعد ذلك، بناءً على الوضع الفعلي، نتخذ قرارات بشأن مكان وضعها إذا لزم الأمر لضمان سلامتنا".