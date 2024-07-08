شاهد: مزراع يفقد نصف قطيعه من الماشية.. نفقت بقصف صاروخي إسرائيلي على جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جبل طورة في جنوب لبنان، اليوم الاثنين، عن نفوق عدد كبير من الماشية في إحدى المزارع اللبنانية، فضلاً عن تدمير منزل صاحب المزرعة وحظيرته.

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يقول صاحب المزرعة حسين عمار إنه فقد نصف قطيعه: "هناك 160-170 حيوانًا نافقًا. إنها منطقة زراعية لرعي الماشية".

وقد فُقد الراعي الذي كان يعمل في المزرعة لساعات عديدة، قبل أن يتم العثور عليه سليماً، وهو سوري الجنسية.

الراعي اللبناني يوسف حليمة يتفقد حظيرة الماشية في جبل الطورة بعد إصابتها بغارة جوية إسرائيلية، جنوب لبنان، الاثنين 8 يوليو 2024. Mohammad Zaatari/AP

وتأتي هذه الغارات مع تصاعدة حدة القتال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما تتزامن في وقتٍ من المقرر أن تُستأنف فيه المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن أن غارة إسرائيلية في القليعة بالقرب من مدينة صور الساحلية استهدفت دراجة نارية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وقد أدى القتال المندلع منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود.

في شمال إسرائيل، قُتل 16 جنديًا و11 مدنيًا.

أما في لبنان، فقُتل أكثر من 450 شخصاً، بينهم عشرات المدنيين.