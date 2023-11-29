بسبب تأخر تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.. إيران تتغيب عن اجتماع للأمم المتحدة حول غزة

بقلم: يورونيوز

عبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور إلى نيويورك الأربعاء للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة حول الوضع في غزة بسبب التأخر في منحه تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

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كان من المفترض أن يغادر الوزير الإيراني طهران متوجها إلى مقر الأمم المتحدة حيث يبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال عبداللهيان أمام الصحافيين إن "الاميركيين منحوني ولوفدي تأشيرات الدخول حوالى الساعة الواحدة فجرا (21,30 ت غ الثلاثاء) بتوقيت ايران" ما جعل "من المتعذر حضور هذا الاجتماع المرتقب من الساعة 9,30 (14,30 ت غ) حتى 12,00 في نيويورك".

رغم تغيبه عن نيويورك، شدد على تصميم ايران، الداعمة لحماس، على مواصلة "كل الجهود لكي تستمر الهدنة" بين اسرائيل وحماس.

وسيتيح تمديد الهدنة حتى صباح الخميس حصول عملية تبادل جديدة يفترض أن تسمح بالافراج عن نحو 20 رهينة و60 معتقلاً فلسطينيا إضافياً.

والولايات المتحدة ملزمة مبدئيا باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، بمنح تأشيرات دخول بسرعة للدول التي تطلب منها ذلك لافساح المجال لمسؤوليها لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة.

في 2020، انتقدت طهران التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع واشنطن منذ 1980، الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب، لرفضها منح تأشيرة دخول لوزير الخارجية آنذاك جواد ظريف الذي أراد حضور اجتماع لمجلس الأمن.

وتوجه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في أيلول/سبتمبر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما حضر عبداللهيان إلى نيويورك في نهاية تشرين الاول/اكتوبر لحضور تصويت على قرار يدعو إلى وقف النار في غزة.