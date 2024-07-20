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بلينكن: إيران تقترب من تطوير إنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية

وزير الخارجية أنتوني بلينكين يتحدث للصحافة في واشنطن ، 17 يوليو 2024.
وزير الخارجية أنتوني بلينكين يتحدث للصحافة في واشنطن ، 17 يوليو 2024. Copyright Jose Luis Magana/AP
Copyright Jose Luis Magana/AP
بقلم:  يورونيوز
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زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إيران تقترب من إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية في ظرف أسبوع أو أسبوعين.

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وأشار بلينكن، خلال منتدى حول الأمن في كولورادو، إلى أن "طهران لم تطور سلاحاً حتى الآن، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب طبعًا".

وشدّد على هدف الولايات المتحدة المتمثل في عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا، مشيراً إلى تفضيل أمريكا للمسار الدبلوماسي لتحقيق ذلك.

ووجّه بلينكن انتقاداً لقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في العام 2018.

تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي، ووصلت لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بينما تواصل مراكمة مخزونات هذا المعدن المشع.

فيما أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" هذا الأسبوع أن طهران لا تزال ملتزمة بالاتفاق.

وتفاقم توتر العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انهيار الاتفاق النووي، وقد باءت جهود الوساطة التي قام بها الاتحاد الأوروبي في سبيل إحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.

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