فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي: سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف والشعب هناك لم يعد يحتمل

بقلم: يورونيوز

جاءت الانتقادات ضد فون دير لاين من أعضاء في برلمان التكتل وحتى من موظفين داخل الاتحاد حيث أرسلوا قبل أشهر خطابا إلى بعثات الاتحاد الأوروبي في الخارج هاجموا فيه ما سموه دعم المفوضية غير المشروط لإسرائيل. وقد وقع على الرسالة قرابة 850 موظفا.

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في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن سفك الدماء يجب أن يتوقف الآن ورأت أن حل الدولتين هو الطريقة المثلى لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

تصريحات المسؤولة الأوروبية جاءت قبيل تصويت البرلمان الجديد الذي انتُخب نوابه في التاسع من يونيو الماضي حيث أشارت الألمانية ذات ال65 عاما إلى أن شعوب الشرق الأوسط تستحق السلام والأمن والرفاهية وتعهدت بدعم أوروبا لتلك الشعوب في هذا المسعى.

وقالت في هذا الصدد: "أريد أن أكون واضحة جدا. إن سفك الدماء يجب أن يتوقف الآن في غزة. هناك الكثيرة من الأطفال والنساء والمدنيين قد فقدوا حياتهم نتيجة لرد إسرائيل على الإرهاب الوحشي لحركة حماس. إن شعب غزة لم يعد يحتمل والإنسانية أيضا لم تعد تتحمل.

نحتاج إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب أن يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ونحتاج أيضا للاستعداد لفترة ما بعد الحرب".

المسؤولة التي فازت الخميس بولاية جديدة على رأس المفوضية بعد حصولها على تأييد أكثر من 400 نائب أوروبي في البرلمان في عملية التصويت قالت أيضا في خطابها: " إن على أوروبا أن تؤدي دورها. لقد ارتفع حجم مساعداتنا الإنسانية بشكل كبير فبلغ 200 مليون يورو في عام 2024,. وسنفعل أكثر من ذلك. إننا نعمل الآن على حزمة مساعدات أكبر ويمتد على عدة سنوات لدعم سلطة فلسطينية تكون أكثر فاعلية. كما أن حل الدولتين هو أحسن طريقة لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين. لأن شعوب الشرق الأوسط تستحق أن تعيش في سلام وأمن ورفاهية وعلى أوروبا ستقف إلى جانبهم.

انتقادات سابقة

وكانت فون دير لاين قد تعرضت لانتقادات عديدة في السابق من قبل نواب أوروبيين بسبب موقفها من الحرب في غزة حيث اتّهمت بدعم غير مشروط للدولة العبرية. وقد جاءت الانتقادات من أعضاء في برلمان التكتل وحتى من موظفين داخل الاتحاد حيث أرسلوا خطابا إلى بعثات الاتحاد الأوروبي في الخارج قبل أشهر هاجموا فيه ما سموه دعم المفوضية غير المشروط لإسرائيل. وقد وقع على الرسالة قرابة 850 موظفا. وجاء في نصها ما يلي: "نحن مجموعة من موظفي المفوضية والمؤسسات الأوروبية ندين رسميا وبشدة الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس ضد مدنيين عزل. لككنا ندين أيضا وبنفس القوة رد الحكومة الإسرائيلية المبالغ فيه ضد 2.3 مدني فلسطيني المحاصرين في قطاع غزة".