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غضب في بنغلاديش.. طلاب يحتجون على تخصيص 30% من الوظائف الحكومية لأتباع النظام

ممظاهرات الطلاب في العاصمة دكا ببنغلاديش احتجاجا على نظام المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية
ممظاهرات الطلاب في العاصمة دكا ببنغلاديش احتجاجا على نظام المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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طالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقره نظام الشيخة حسينة. إذ يخصص30% من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن الهند

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حالة من الشلل تعيشها العاصمة البنغالية. إذ أغلقت المراكز التجارية أبوابها واضطر الناس إلى البقاء في منازلهم بعد عدة أيام من المظاهرات التي تخللتها اشتباكات بين طلبة محتجين وعناصر الشرطة يدعمهم طلبة آخرون محسوبون على الحزب الحاكم.

وبسبب هذا الوضع، ورغم أن البنوك والمكاتب قد عادت لعملها المعتاد، فقد خفت حركة السير في شوارع دكا التي عادة ما تكون مكتظة. واشتكى المواطنون من قلة وسائل المواصلات.

ويعود سبب المظاهرات التي بدأت منذ عدة أسابيع إلى احتجاج الطلاب على وضع السلطات نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية لأنه حسب رأيهم يحابي حلفاء الحزب الحاكم.

وقد تصاعدت وتيرة الغضب في صفوف الشباب منذ أن انطلقت شرارة الاحتجاجات من جامعة دكا في بداية هذا الأسبوع.

وقد أسفرت المظاهرات حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص. لقوا مصرعهم يوم الثلاثاء الماضي.

وقد تم تعليق الدراسة صباح الخميس وأُغلقت مقرات الإقامة الجامعية واشتبك الطلاب مع الشرطة التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. 

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقره نظام الشيخة حسينة والذي يخصص30% من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن الهند.

ويقول هؤلاء إن القرار تمييزي وهو يحابي أنصار  رئيسة الوزراء التي قاد حزبُها وهو حزب رابطة أوامي حرب الاستقلال. 

ويطالبون باستبداله بنظام قائم على الكفاءة. وقد نصب عناصرالشرطة حواجز على مداخل جامعة دكا في محاولة لإجهاض الحركة الاحتجاجية. 

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طلبة - طلاب احتجاجات فساد حكومة مظاهرات