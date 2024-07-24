بعد إعلان أوكرانيا استعدادها للحوار.. الكرملين يعلق: ننتظر المزيد من التفاصيل

بقلم: يورونيوز

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تنتظر المزيد من التفاصيل بعد تصريح وزير الخارجية الأوكراني بشأن استعداد بلاده للدخول في محادثات مع روسيا.

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وأوضح بيسكوف، خلال حديثه للصحفيين يوم الأربعاء، أن موسكو "لطالما كانت منفتحة على إجراء محادثات مع كييف"، مشيرًا إلى أن "الجانب الروسي لم يرفض أبدًا المفاوضات وظل مستعدًا للتفاوض".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعلم أن الرسالة الواردة من بكين تتماشى مع موقفنا". جاءت تصريحات بيسكوف عقب لقاء وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في قوانغتشو، مركز تجاري وصناعي رئيسي في جنوب الصين.

تعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني إلى الصين منذ بدء "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا عام 2022.

خلال الاجتماع، أكد كوليبا أن أوكرانيا مستعدة للانخراط في محادثات سلام مع روسيا عندما تكون الأخيرة مستعدة للتفاوض "بحسن نية"، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأوكرانية.